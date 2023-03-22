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عربي-دولي

الرئيس الصيني يقول لبوتين: "دق أجراس الإنذار" بالغرب.. خبراء بلغة الشفاه يكشفون (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2023 | 03:00
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تمكن خبراء بلغة الشفاه من قراءة كلام من نوع دق أجراس الإنذار في الغرب، قاله الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو يغادر موسكو مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد زيارة إلى روسيا، استمرت يومين، وأجرى الاثنان خلالها محادثات معظمها يتعلق بالحرب المندلعة في أوكرانيا والتعاون بين البلدين.

 

ويظهر الرئيسان في فيديو وهما يخرجان من عشاء رسمي أقامه بوتين في الكرملين، ثم يقفان عند المدخل الرئيسي لمقر الحكومة الروسية، حيث التفت الرئيس الصيني نحو بوتين وتحدث إليه عبر مترجم، فكك خبراء بلغة الشفاه ما قاله للرئيس الروسي، ونشرته وسائل إعلام أجنبية عدة، بينها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

ومما قاله الرئيس الصيني لبوتين: "إن تغييرا لم يحدث منذ 100 عام يجري حاليا، ونقود معا هذا التغيير" فشد بوتين على يده وقال: "أنا أوافق" وعندها ودعه شي جين بينغ بعبارة: "اعتني بنفسك يا صديقي العزيز" فهز بوتين رأسه وتمنى له سفرا سعيدا.

 

وكان الزعيمان وقعا سلسلة من المذكرات والاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القضايا "باعتبارهما أكبر جارتين، وشريكتي تنسيق استراتيجيتين شاملتين لبعضهما البعض" بحسب ما نقلت صحيفة "الشعب" فيما ورد عن الطرف الروسي استعداد موسكو "لتعزيز التعاون مع الصين في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والغاز الطبيعي والاستخدام السلمي للطاقة النووية والطيران والفضاء والابتكار العلمي والتكنولوجي والنقل عبر الحدود وكذا اللوجستيات" وفقا لما قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. (العربية)

 

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