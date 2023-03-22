الرئيس الصومالي يتعهد بإجراء الانتخابات المقبلة وفق نظام الاقتراع العام

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الانتخابات العامة المقبلة ستجري وفق نظام الاقتراع العام، بدلا من نظام الاقتراع غير المباشر المعتمد منذ عقود والذي أغرق البلاد في أزمات عديدة.



وقال محمود في كلمة ألقاها في القصر الرئاسي في مقديشو خلال اجتماع مع برلمانيين: "الانتخابات المقبلة ستجري وفق قاعدة رجل واحد- صوت واحد على أساس نظام حزبي سياسي"، مشيرا إلى أن "منصات الأحزاب ستكون السوق الذي ستباع فيه الأفكار السياسية".

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وشدد على "وجوب التخلي عن النظام القديم القائم على العشيرة والتطلع إلى المستقبل"، مضيفا: "بإمكاني أن أرى مستقبلا مشرقا لهذا البلد".



ومنذ أكثر من 50 عاما لم تشهد الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي انتخابات وفق نظام "رجل واحد، صوت واحد".



ويتبع النظام الانتخابي المعتمد في الصومال نموذجا معقدا يرتكز لمبدأ الاقتراع غير المباشر، ويعود فيه للمجالس التشريعية في الولايات ولمندوبي العشائر أن يختاروا أعضاء البرلمان الاتحادي الذين يختارون بدورهم رئيس البلاد. ولطالما ارتكز النظام السياسي في الصومال على دعامة أساسية هي اتفاق العشائر بين بعضها البعض على تقاسم السلطة والمناصب الأساسية في البلاد.



ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في أيار 2026. (روسيا اليوم)