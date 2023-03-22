هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الرد" في حال زودت لندن أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المستنفد، وذلك ردا على تصريحات في هذا الصدد أدلت بها مسؤولة بريطانية.

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وقال بوتين "اليوم، علمنا أن المملكة المتحدة (...) لم تعلن تسليم دبابات لأوكرانيا فحسب، بل أيضا قذائف تحوي اليورانيوم المستنفد (...) إذا حصل ذلك، ستكون روسيا مضطرة الى الرد".وتابع بوتين "يبدو أن الغرب قرر بالفعل مقاتلة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال أيضا".وقال إن الغرب "بدأ يستخدم أسلحة ذات مكوّنات نووية".واعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن "روسيا لديها الوسائل للرد"، وحذّر "سنرى ما يعتزمون استخدامه".وأضاف "تم اتّخاذ خطوة إضافية" في مسار التصعيد.