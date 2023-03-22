هل تحذو إسرائيل حذو السعودية وتبرم صفقة مع إيران؟

من بين سلسلة التعليقات على صفقة التطبيع التي سهلتها الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران، ظهر تعليق بدا على أنه مثير للاهتمام بشكل خاص: أشار الرئيس السابق لوكالة المخابرات الإسرائيلية، الموساد، إفرايم هاليفي بحذر إلى أن الوقت قد يكون مناسبا لإسرائيل لطرح أفكارها لمعرفة رأي طهران. سيكون الهدف هو استكشاف ما إذا كان نوع من الانفراج مع إسرائيل ممكنًا.

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وبحسب موقع "ريسيونسيبل ستايتكرافت" الأميركية، "بالنظر إلى الوضع الحالي للعداء الشديد بين تل أبيب وطهران، فإن مثل هذا الاقتراح، للوهلة الأولى، قد يبدو بعيد المنال أو حتى مجرد تمنيات. ومع ذلك، فإن فن الحكم المسؤول يتألف من تحديد واستكشاف الفرص الدبلوماسية المبكرة، ولهذا السبب يجب أن تؤخذ كلمات هاليفي بعين الاعتبار. من الشائع الافتراض أن العداء الأيديولوجي للجمهورية الإسلامية تجاه إسرائيل راسخ لدرجة أن أي توقع باعتدالها لا طائل من ورائه. صحيح أنه بالنسبة لنظام يفقد بسرعة صدقيته الإسلامية - عدم تطبيق الحجاب الإلزامي باعتباره تعبيرًا مرئيًا حديثًا عن هذا الاتجاه - فإن العداء الدائم لإسرائيل هو أحد العلامات القليلة المتبقية لهويته. على الأقل طالما ظل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في السلطة، فمن المرجح أن يكون الحديث عن انفراج مع إسرائيل سابقًا لأوانه".

وتابع الموقع، "ومع ذلك، يشير السجل التاريخي إلى أن الأيديولوجيا وحدها لا تفسر حدة العداء بين البلدين. سلط الكشف الأخير الذي نُشر في صحيفة نيويورك تايمز مزيدًا من الضوء على ما كان يُشتبه منذ فترة طويلة في أنه مخطط دنيء للمساعدة في انتخاب رونالد ريغان على حساب جيمي كارتر في عام 1980. وزُعم أن المخطط يتألف من إقناع الإيرانيين بتأجيل الإفراج عن الرهائن الأميركيين الذين احتجزوا إلى ما بعد الانتخابات، مقابل "صفقة أفضل" يمكن أن يحصل عليها الإيرانيون من الجمهوريين. وقد تضمنت تلك "الصفقة الأفضل" تسليم أسلحة لإيران في حربها مع العراق - عبر إسرائيل. كان من المنطقي بالنسبة لإسرائيل أن تساعد إيران حيث كان يُنظر إلى النظام القومي العربي لصدام حسين على أنه تهديد أكبر بكثير. ولم يكن للجمهورية الإسلامية أي مانع من قبول مثل هذه المساعدة لأنها حاربت من أجل بقائها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعاملات حدثت في الثمانينيات عندما كانت إيران في ذروة حماستها الثورية. منذ ذلك الحين، خفت حدة الحماسة الثورية إلى حد كبير، على أقل تقدير".

وأضاف الموقع، "يبدو إذن أن المنافسة الجيوسياسية، مع سعي كل من إسرائيل وإيران لمكانة بارزة في الشرق الأوسط، عامل أكثر أهمية من الأيديولوجيا. مع زوال أكثر المنافسين العرب قابلية للتصديق، بعد معاهدة السلام مع مصر، وتدمير العراق في عهد صدام حسين، وإعاقة سوريا في عهد سلالة الأسد، برزت إيران باعتبارها المنافس الإقليمي الأقوى لإسرائيل. أدلى قادة هذه الدول بانتظام بتصريحات لا تتوافق مع القانون الدولي، مثل إنكار حق إسرائيل في الوجود. ومع ذلك، فإن هذه الأيديولوجية في حد ذاتها ليست تهديدًا لإسرائيل، ولكن قدرة طهران على إقران هذا الإنكار بقوة كبيرة، من خلال قدراتها العسكرية المحلية وشبكة من الوكلاء والحلفاء الإقليميين، مثل حزب الله".

وتابع الموقع، "من ناحية أخرى، فإن إيران مقتنعة بأن إسرائيل تسعى إلى زعزعة استقرارها وتفككها في نهاية المطاف من خلال الحرب السرية، بما في ذلك أعمال التخريب والاغتيالات، ودعم الجهات الإقليمية مع الادعاءات الوحدوية المعلنة ضد إيران، مثل جمهورية أذربيجان. وترى إيران أيضًا في إسرائيل جهة فاعلة مصممة على تقويض أي خطوات مترددة تجاه تطبيع العلاقات الإيرانية مع الغرب. إن معارضة تل أبيب الصاخبة لكل من الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة والجهود المبذولة لإحيائه في ظل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعطي صدقية لمثل هذا الرأي".

وبحسب الموقع، "يمثل هذا المزيج الفعال من الأيديولوجيا وسياسات القوة حاجزًا هائلاً أمام أي محاولة لتهدئة الصراع. فمثلاً، ورد أن الصفقة مع السعودية تضمنت تعهد إيران بتقليص دعمها لأنصار الله (حركة الحوثيين) في اليمن. لذلك إن أي صفقة محتملة مع إسرائيل قد تقرض على إيران أن تعالج قضية حزب الله بالمثل. لكن علاقة إيران بالحزب أعمق بكثير من علاقتها بالحوثي. ولكن على الرغم من هذه التحديات، فمن الواضح أن تهدئة التوترات ستكون في مصلحة الطرفين. من وجهة نظر إسرائيل، فإن القوة المتضائلة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وإحجام واشنطن الواضح عن شن حرب على إيران، والدور المتنامي للصين كما يتضح من توسطها في الصفقة السعودية الإيرانية، تتطلب كلها إعادة التفكير في سياساتها الإقليمية".

وتابع الموقع، "بالنسبة لإيران، فإن حالة حرب الظل الدائمة مع إسرائيل لم تعد ممكنة. في حين أن الانفراج غير مرجح إلى حد كبير في عهد خامنئي، سيتعين على خلفائه التعامل مع تدهور مستويات المعيشة، وتعميق تدهور البيئة والبنية التحتية، والاستياء بين شرائح واسعة من السكان. إن التخلص من العداء مع إسرائيل، رغم أنه لا ينطوي بالضرورة على اعتراف دبلوماسي، من شأنه أن يوفر لإيران بعض فسحة التنفس. كما أنه سيساعد في إعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على الأقل، وربما الولايات المتحدة أيضًا، وهي مصادر الاستثمار الأجنبي والتقنيات التي تشتد الحاجة إليها. قد يبدو الأمر متناقضًا بالنظر إلى الوضع الحالي، لكن الاتفاق بين إيران وإسرائيل سيكون أيضًا أسهل في التحقيق مما تراه العين. فلا يوجد حدود مشتركة بين البلدين، ولا يوجد بينهما صراع عرقي أو ديني".

وختم الموقع، "لا تزال احتمالات حدوث أي انفراج بين إسرائيل وإيران ضئيلة في هذه المرحلة. ومع ذلك، فإن السلام يتطلب تفكيرًا وعملاً جريئًا وخلاقًا".