بولتون: على الناتو والغرب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بأوكرانيا

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اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، خلال مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن الجيش الروسي "أقل من تهديد" في أوكرانيا، مشددا في الوقت نفسه على أنه "كان يتعين على الناتو والغرب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في وقت أبكر"، فيما يتعلق بالحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.