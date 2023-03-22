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عربي-دولي

"خنقوا طفلي".. شاهد لحظة وفاة أميركي أثناء محاولة شرطيين السيطرة عليه في مستشفى للأمراض العقلية!

Lebanon 24
22-03-2023 | 04:43
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 أظهر مقطع فيديو مصوّر نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، لحظة وفاة شاب أميركي من أصول أفريقية يبلغ من العمر 28 عاماً على يد الشرطة، خلال إدخاله مستشفى للأمراض العقلية.
 
 
وكانت الشرطة قد اعتقلت الشاب إيرفو أوتيينو قبل ثلاثة أيام بعد أن تعرض لأزمة نفسية. وبعد احتجازه لثلاثة أيام في السجن المحلي نُقل إلى المستشفى المركزي بالولاية حيث توفي.
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 وبالعودة الى التفاصيل، فإن الشاب أوتيينو كان مكبل اليدين وموثق الساقين عندما أحضرته الشرطة من سجن مقاطعة هنريكو قرب ريتشموند بولاية فرجينيا، إلى المستشفى المركزي في بيترسبرغ المجاورة.
 
 
وأظهر التسجيل سبعة شرطيين وهم يُحضرون أوتيينو الذي كان عاري الصدر ومن دون حذاء، إلى غرفة في المستشفى في السادس من آذار. ولم يبدي أوتيينو مقاومة كما يظهر في التسجيل.
ثم يثبّتونه أرضا لفترة طويلة، من دون أن تتضح أسباب ذلك، وينبطح عنصر عليه فيما يضغط آخر على ما يبدو على رأس أو عنق أوتيينو، بينما يراقب ما يصل إلى عشرة من موظفي المستشفى ما يحدث، وبعضهم يقدم المساعدة أحيانا.
وفي النهاية يتوقف عن الحراك وتفشل محاولات الشرطة وموظفي المستشفى لإنعاشه.
 
 
 
 
 
ووجهت السلطات اتهامات بالقتل على خلفية وفاة إيرفو أوتيينو في السادس من آذار، بحق سبعة شرطيين وثلاثة من موظفي المستشفى وغالبيتهم أيضا من السود الأميركيين، تهمة القتل من الدرجة الثانية على خلفية الواقعة، ما سلط الضوء على وحشية أفراد تطبيق القانون الأميركيين ومعاملة المرضى النفسيين على وجه الخصوص.
 
 
 وقالت مدعية مقاطعة دينويدي آن كابل باسكرفيل في بيان إنه بحسب نتائج الأولى للتشريح فقد توفي اختناقا أثناء "تقييده جسديا".

الأسبوع الماضي قالت والدته كارولاين أوكو إنه "يعاني من مرض نفسي".

وقالت " "عومل ابني كالكلب. أسوأ من كلب. شاهدت ذلك بأم عيني ... خنقوا طفلي". (فرنس 24)
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