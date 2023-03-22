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عربي-دولي

شاهدوا أول صور فلكية ترصد هلال رمضان

Lebanon 24
22-03-2023 | 04:49
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قام مركز الفلك الدولي، اليوم الأربعاء، بنشر أول صور لهلال شهر رمضان الذي يبدأ غدا الخميس في عدد من الدول العربية والإسلامية، فما أهمية تلك الصورة؟

 

وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن أول صورة لهلال شهر رمصان، التقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

 

وأوضح: "وقت التصوير الأربعاء 22 آذار 2023م الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات".

 

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وفي تغريدة ثانية، نشر المركز صورة أوضح لهلال شهر رمضان.

 

https://www.lebanon24.com/news/lebanon/1049667/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9
 
 

وقال المركز: "صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي".

 

وتابع: "وقت التصوير الأربعاء 22 آذار 2023م الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 8.2 درجة".

 

وأضاف: "وهي أوضح بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق".

 

وكانت دول عربية مثل السعودية والإمارات والكويت ومصر قد أعلنت أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو الأول من رمضان بعد تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل.(سكاي نيوز)

 

 

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