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عربي-دولي

متهمة ترامب تخرج عن صمتها: سأرقص في الشارع حين يُدان!

Lebanon 24
22-03-2023 | 05:04
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المؤيدون للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ومعارضون على السواء، ينتظرون قرار محكمة مانهاتن الجنائية، الذي من المتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة باحتمال توجيه اتهام إلى ترمب وإدانته، الا ان الممثلة السابقة، ستورمي دانيلز، علقت على الموضوع.

 

ففي تغريدات ساخرة على حسابها في تويتر رداً على أحد متابعيها، كشفت أنها سترقص في الشارع في حال أدين ترمب ودخل السجن.

 

ما أثار موجة انتقادات ضدها من قبل محبي الرئيس الجمهوري.

 

دفع أموال

أتت تصريحات دانيلز في الوقت الذي لا يزال فيه مصير ترمب القانوني والقضائي غير مؤكد في مانهاتن.

 

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق كان خضع لتحقيقات من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال "تحت الطاولة" إلى دانيلز خلال حملته الرئاسية عام 2016، من أجل عدم الإفصاح عن علاقة أقامها معها خارج الإطار الزوجي بينما كان مرتبطاً بميلينيا.

 

ففيما أكدت الممثلة السابقة تلقيها أموالا من محاميه، نفى ترمب ذلك مراراً، وشكك خلال الأيام الماضية بهذا التحقيق، متهماً محكمة مانهاتن بتسييس القضية.

 

واعتبر أن براغ "خرق القانون" عبر استخدام ما سمّاه "شهادة مشوهة" من محاميه السابق مايكل كوهين، الذي مثل الأسبوع الماضي أمام هيئة المحلفين الكبرى.

 

كما دعا أنصاره إلى مساندته والتظاهر أمام المحكمة إذا اعتقل.

 

يشار إلى أن كوهين الذي عمل لمصلحة ترمب منذ العام 2006 حتى أيار 2018، بدأ تحقيق فيدرالي ضده في حزيران 2018. ثم أُدين لاحقا عام 2019 بجرائمَ تشمل تسهيل مدفوعات غير قانونية، والكذبَ على الكونغرس، وقد اعترف بالتنسيق مع ترمب للتأثير على انتخابات 2016.(العربية)

 

 

 

 

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