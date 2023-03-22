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عربي-دولي

"خلية الرايخ" تظهر مُجدداً.. المانيا تُطارد عناصرها في 7 ولايات

Lebanon 24
22-03-2023 | 05:35
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جرح شرطي من القوات الخاصة الألمانية، نتيجة إصابته بطلق ناري أثناء عملية مداهمة شقة لمشتبه بانتمائه لـ "جماعة الرايخ" في ولاية بادن فورتمبيرغ غرب البلاد.

 

وأضافت القناة الألمانية الأولى أن السلطات الألمانية تجري في هذه الساعات عمليات ملاحقة في 7 ولايات لعناصر الخلية المذكورة.

 

كما كشفت أن إصابة الشرطي طفيفة، وأن المتهم الذي دوهمت شقته هو من أطلق النار.

 

مطاردات مستمرة

وهذه ليست المرة الأولى، فالسلطات الألمانية لطالما تجري عمليات ملاحقة لعناصر "خلية الرايخ" في مختلف أنحاء البلاد.

 

ففي كانون الأول من العام الماضي، ألقت الشرطة الألمانية القبض على 25 شخصاً في إطار حملة أمنية واسعة ضد اليمين المتطرف.

 

 

كما تحدّثت السلطات حينها عن تمكّنها من إحباط مخطط لأعضاء حركة مواطني الرايخ ومجموعات أخرى سعت لتنفيذ هجمات مسلحة على مؤسسات تشريعية ألمانية بغية إسقاط النظام الديمقراطي.

 

يدعون للإطاحة بالحكومة!

يشار إلى أن حركة "رايخسبرغر" ترفض بمعتقداتها دستور ألمانيا ما بعد الحرب، وتدعو للإطاحة بالحكومة.

 

كما تضم الحركة أفراداً من النازيين الجدد، وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.(العربية)

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