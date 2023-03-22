سعر صرف جديد للحوالات والصرافة في سوريا... كم بلغت الليرة مقابل الدولار؟

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حدد مصرف سوريا المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بـ7200 ليرة للدولار الواحد.ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي السوري تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7753.68 ليرة سورية لليورو الواحد.وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية. (روسيا اليوم)