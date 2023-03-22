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مطار حلب الدولي خارج الخدمة عقب الاستهداف الإسرائيلي

Lebanon 24
22-03-2023 | 07:30
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أفادت وزارة النقل السورية بإجراء إصلاحات في مطار حلب الدولي لتوقفه عن الخدمة بشكل موقت عقب استهداف إسرائيلي طال المطار فجر الأربعاء.

وجاء في بيان وزارة النقل المؤسسة العامة للطيران المدني: "بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيـلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم .. تبين وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية مما يسبب خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها".
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وأكد البيان أن الكوادر والفرق المختصة باشرت العمل بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية بترميم وإصلاح الأضرار.

ولفت البيان إلى أنه تم تحويل كافة الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق، واللاذقية لحين الانتهاء من هذه الأعمال. (روسيا اليوم)
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