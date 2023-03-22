مأساة في قطر... إنهيار مبنى من 4 طوابق والبحث عن ناجين (صور وفيديو)

انهار مبنى اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما يستمر البحث وسط الحطام عن ناجين، بحسب السلطات.



وقالت وزارة الداخلية القطرية إن المبنى مكون من أربعة طوابق ويقع في حي بن درهم. وأضافت أن رجال الإنقاذ عثروا على سبعة ناجين، وقتيل واحد داخل المبنى. (روسيا اليوم)