مأساة في قطر... إنهيار مبنى من 4 طوابق والبحث عن ناجين (صور وفيديو)

كاميرا #الراية ترصد جهود فرق الدفاع المدني في موقع انهيار مبنى فريج بن درهم#جريدة_الراية #قطر | @MOI_Qatar pic.twitter.com/IoerlXVmXU
— الراية القطرية (@alraya_n) March 22, 2023
كاميرا #الراية ترصد جهود فرق الدفاع المدني في موقع انهيار مبنى فريج بن درهم#جريدة_الراية #قطر | @MOI_Qatar pic.twitter.com/IoerlXVmXU
#صور_الراية | سقوط مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)
حيث تكمنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من انقاذ حياة (7) أشخاص#جريدة_الراية #قطر pic.twitter.com/2JBFX7mVY8
— الراية القطرية (@alraya_n) March 22, 2023
#صور_الراية | سقوط مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)
حيث تكمنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من انقاذ حياة (7) أشخاص#جريدة_الراية #قطر pic.twitter.com/2JBFX7mVY8