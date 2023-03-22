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زيلينسكي يزور باخموت بعد "محاصرتها عملياً"

Lebanon 24
22-03-2023 | 07:58
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أعلنت كييف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زار الخطوط الأمامية في مدينة باخموت، محور القتال الرئيسي بين بلاده والقوات الروسية منذ الصيف، وذلك بعيد إعلان قوات موالية لموسكو أن المدينة باتت محاصرة عمليا.
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وذكر موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت أن زيلينسكي زار القوات المحاربة في منطقة دونيتسك بإقليم دونباس، التي تقع فيها باخموت.

وفي حين لم توضح الرئاسة الأوكرانية متى حدثت الزيارة بالضبط، إلا أنها قالت إن زيلينسكي زار مواقع الجبهة الأمامية للجيش في منطقة باخموت، حيث استمع إلى تقارير بشأن وضع العمليات ومسار "الأعمال العدائية" هناك.

زأضافت أن زيلينسكي تحدث إلى الجنود وأعرب عن شكره لهم لدفاعهم عن أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "أنا فخور أن أكون هنا اليوم في شرقي أوكرانيا، في دونباس، لكي أكرّم أبطالنا".
 
المصدر: سكاي نيوز
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