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إقتصاد

هل بدأ العدّ التنازلي لانهيار الاقتصاد الأميركي؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 09:30
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رسم عضو الكونغرس الأميركي السابق براندون ويتشرت مستقبلا قاتما للاقتصاد الأميركي، وقال إنه معرض لخطر الانهيار في صيف العام الجاري.

وأعرب البرلماني الأميركي السابق عن ثقته في إمكانية حدوث تخلف عن السداد وتراجع في قيمة العملة الأميركية في القريب العاجل، بحسب ما نقلته البوابة الإخبارية 19FortyFive.
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كذلك أشار إلى أن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يخطط لمناقشة إجراءات مع الرئيس الأميركي جو بايدن لمنع حدوث تخلف عن السداد في الولايات المتحدة، لكن ويتشرت استبعد أن يجد الطرفان توافقا سياسيا.

وأوضح قائلا: "هما فقط قادة بالاسم لحزبيهما، وتأثيرهما لا يكفي لاتخاذ قرار يناسب الجميع. كما أن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة لن يفيد سوى البعض، حتى يتمكنوا لاحقا من إلقاء اللوم على أخطاء منافسيهم السياسيين".

ولفت إلى أن بايدن والديمقراطيين يخططون للموافقة على مشروع قانون تكون بموجبه ميزانية الولايات المتحدة العام المقبل 6.8 تريليون دولار، وفي هذه الحالة سيزداد الدين الأمريكي بشكل أكثر، بينما يريد مكارثي إقناع بايدن بتبني ميزانية أكثر توازنا.

وقال: "إذا لم يتم حل المشكلة، فإن الولايات المتحدة سوف تتخلف عن السداد. وسيؤدي هذا إلى انخفاض قيمة الدولار وستقفز أسعار الفائدة مع هذا التحول في الأحداث لن تعمل البرامج الاجتماعية، وسيتم ببساطة تدمير العديد من صناديق التقاعد، وسيفقد الناس معظم مدخراتهم". (روسيا اليوم)

إقتصاد

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