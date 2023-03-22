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عربي-دولي

مجلس النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد

Lebanon 24
22-03-2023 | 10:30
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بعد أزمة الخريطة والتصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أوصى البرلمان الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.

فقد صوت أعلبية أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالموافقة على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن.
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وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال جلسة اليوم "نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة". (العربية)
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