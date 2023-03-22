الجيش المصري يكشف عن حصوله على أسلحة أمريكية حديثة الطراز

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أعلنت القوات المسلحة المصرية استلامها 3 لانشات مرور بعيد الطراز (سيكلون) من القوات البحرية الأميركية.وتعد لنشات المرور البعيد من طراز (سيكلون) من أحدث الوحدات المتطورة فى البحرية الأميركية، حيث تعد بمثابة إضافة جديدة للقوات البحرية المصرية حسب قولها.وبحسب بيان صادر عن القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، عمل أفراد الطاقمين خلال فترة عبور السفن الحربية التي بلغت 4000 ميل إلى الإسكندرية، جنبا إلى جنب لإبحار السفن الثلاث بأمان في رحلة شملت زيارات إلى ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، والدقم في سلطنة عمان، وجيبوتي، وبرنيس في مصر، مرورا بقناة السويس، وصولا إلى الإسكندرية. (روسيا اليوم)