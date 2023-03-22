بلينكن: إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة غير محسوبة وعواقبها غير مرغوب فيها

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صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن إدراج روسيا في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب قد تكون له عواقب غير مرغوب فيها، وتدرس السلطات الأميركية إجراءات أخرى.وأشار الوزير، الذي أجاب عن سؤال سناتور في جلسة استماع بلجنة مجلس الشيوخ الأميركي، إلى أن إدراج روسيا في القائمة "ينطوي على بعض العواقب المحتملة غير المرغوب فيها".وأضاف بلينكن، أن إدارة واشنطن بالتعاون مع المشرعين تدرس إمكانية إضافة روسيا إلى قائمة أمريكية أخرى ولم يذكر التفاصيل.وفي ايلول 2022، شدد البيت الأبيض على أن قرار الإدارة الأميركية بعدم إدراج روسيا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب هو قرار نهائي، تم تناول الدعوة إدراج روسيا في هذه القائمة من قبل كييف.وتم تقديم مقترحات مماثلة من قبل عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذه المبادرات بأنها "تدبير أحمق"، وحذرت الدبلوماسية من أن مثل هذه الخطوات من قبل الولايات المتحدة لن تمر دون رد من روسيا.وقد تضاف إلى القائمة الدول التي ترى واشنطن أنها "أيدت مرارا أعمال الإرهاب الدولي"، وتتمتع إدارة الولايات المتحدة بسلطات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة. (روسيا اليوم)