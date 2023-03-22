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بوتين: روسيا ستضطر للرد على استخدام أسلحة ذات مكون نووي في الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
22-03-2023 | 14:07
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 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي، في الأزمة الأوكرانية"، بحسب وكالة "نوفوستي".
 
وقال بوتين بشأن المبادرة البريطانية لتزويد كييف بأسلحة تحتوي على اليورانيوم منضب: "قرر الغرب خوض حرب مع روسيا حتى آخر أوكراني ليس بالكلمات بل بالأفعال".
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ووجه هذا التحذير بعد ظهور معلومات عن خطط بريطانية لتزويد أوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب.
 
وقال بوتين: "علمنا اليوم أن بريطانيا، من خلال نائب رئيس وزارة الدفاع في البلاد، لم تعلن فقط عن إمداد أوكرانيا بالدبابات، ولكن أيضا بقذائف اليورانيوم المنضب. ويبدو أن الغرب قرر حقا محاربة روسيا حتى آخر أوكراني ليس بالقول فقط بل بالأفعال".
 
وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي إن "بريطانيا ستنقل ذخيرة تحتوى على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا". (روسيا اليوم) 
 
المصدر: روسيا اليوم
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