ريابكوف: موسكو وواشنطن لا يمكن أن يتعاونا كالمعتاد

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن مواصلة "العمل كالمعتاد" مع الجانب الأميركي أمر مستحيل، لأن موسكو وواشنطن بحكم الواقع في حالة صراع مفتوح.وقال ريابكوف الأربعاء خلال مشاركته في لقاء حواري في نادي فالداي الدولي: الزملاء الأميركيون يمزحون عند الحديث عن "العمل كالمعتاد" لأن هذا لم يعد موجودا بين الولايات المتحدة وروسيا منذ أمد بعيدوقال: "نحن لا نستطيع أن نستعيد التعاون كما كان في السابق، لا سيما أننا حاليا وجدنا أنفسنا في حالة صراع مفتوح بحكم الواقع مع الولايات المتحدة".ورد نائب وزير الخارجية الروسي على تصريحات أمريكية بأن روسيا لا تملك الحق القانوني في تعليق مشاركتها في اتفاقية الاسلحة الاستراتيجية الهجومية، حيث قال: "أن اتفاقية فيينا الخاصة بالمعاهدات، تعطي الحق لروسيا بأن تقرر تعليق المشاركة في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".وأضاف الدبلوماسي" التعليق من جانبنا يأتي لتأكيد رفضنا البقاء كما كنا. (روسيا اليوم)