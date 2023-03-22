على خطى الفيدرالي.. بنوك ترفع الفائدة ربع نقطة مئوية

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أعلنت بنوك خليجية عن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتسير على نفس خطى الفيدرالي الأميركي، إذ ترتبط عملات هذه الدول بالدولار الأميركي.وقال البنك المركزي السعودي، الأربعاء، إنه رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) وسعر إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة وخمسة بالمئة على التوالي.كما قرر البنك المركزي البحريني زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع إلى 5.75 بالمئة من 5.5 بالمئة فيما ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5 بالمئة من 5.25 بالمئة.وأضاف المركزي البحريني أن سعر الفائدة على الإيداع لمدة شهر ارتفع إلى 6.5 بالمئة من 6.25 بالمئة.وفي نفس السياق قال مصرف قطر المركزي إنه رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اعتبارا من غد الخميس ليصل سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.25 بالمئة و5.75 بالمئة و5.5 بالمئة على التوالي. (سكاي نيوز)