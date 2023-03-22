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عربي-دولي

ترامب يحصد الملايين بعد تقارير عن احتمال اعتقاله!

Lebanon 24
22-03-2023 | 16:14
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تلقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 1.5 مليون دولار من مؤيدي حملته خلال 3 أيام بعد أن أطلق تحذيرات من احتمال اعتقال القضاء له، بحسبما ذكرته قناة "فوكس نيوز"، اليوم.


ودعا الرئيس السابق في رسائل إلى مؤيديه للتوقيع على عريضة ضد تهم جنائية موجهة ضده فضلا عن التبرع بما يصل إلى 3300 دولار لحملته.
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ونقلت "فوكس نيوز" عن دعوة ترامب لأنصاره في الفيديو: "إذا سارت الأمور على نحو سيء بالنسبة لكم، فلا ترسلوا أي شيء. إذا كان كل شيء على ما يرام معكم، والذي أصبح ممكنا بفضل سياسات إدارة ترامب (الرئاسية)، قوموا بالمساهمة".


بدوره، قال مستشار ترامب: "سيكون هذا الشهر هو الأضخم لجهة تمويل الحملة."
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