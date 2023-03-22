بمناسبة شهر رمضان.. رسالة من العاهل السعودي لمواطنيه وهذا مضمونها

أكد العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة لا تألو جهدا في تأمين سبل الراحة والسلامة لكل من في البلاد، وكذلك العناية بالوافدين منذ وصولهم لأداء نسكهم حتى مغادرتهم إلى بلادهم.

وجاءت تصريحات الملك السعودي في كلمة له وجهها إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين والمسلمات بمناسبة حلول شهر رمضان لعام 1444 هجرية.





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وجاء في كلمته التي ألقاها وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري: "إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين في بلادنا الغالية، أيها المسلمون والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أهنئكم بشهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير... ونحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، شهر القرآن والرحمة والمغفرة والعتق من النيران. ونسأله بفضله وكرمه أن يُعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا للخيرات فيه".

وأردف: "إخواني وأخواتي.. نشكر المولى جل جلاله على ما أنعم علينا من نعمه الوافرة، ظاهرة وباطنة، ومن أسمى تلك النعم أن خصنا بهذه البلاد المباركة مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وشرفنا بخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن، من حجاج وزوار ومعتمرين".



وقال إن "المملكة العربية السعودية لا تألو جهدا في تأمين سبل الراحة والسلامة لهم، والعناية بتوفير الخدمات كافة منذ وصولهم لهذه البلاد المباركة لأداء نسكهم حتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها... شهر رمضان موسم مبارك تضاعف فيه الحسنات، وفرصة سانحة لاغتنام الخيرات، وصلة الأرحام، وتهذيب النفوس، فأسأل الله عزّ وجل في هذه الليلة المباركة أن يوفقنا لاغتنام أيامه ولياليه بحسن طاعته، وأن يديم علينا التوفيق والسداد، وأن يحفظ بلادنا، والعالم أجمع من كل شر، إنه سميع مجيب".