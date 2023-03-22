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عربي-دولي

واشنطن توبّخ إسرائيل على "فكّ الارتباط"

Lebanon 24
22-03-2023 | 19:00
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في خطوة نادرة الحدوث وتبرز توتّر العلاقات بين الحليفين بشكل ملحوظ منذ وصول الائتلاف الديني المتشدد للسلطة في الدولة العبرية قبل نحو 3 أشهر، استدعت وزارة الخارجية الأميركية سفير إسرائيل لدى واشنطن مايك هرتسوغ، احتجاجاً على إلغاء الكنيست (البرلمان) لقانون فك الارتباط، مما سيسمح بإعادة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها في 2005 على أرض جنين في الضفة الغربية المحتلة.
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وقال بيان صادر عن الخارجية الأميركية، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، إن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان أعربت بعد اجتماعها مع هرتسوغ، عن قلق واشنطن البالغ من إلغاء مواد مهمة بالقانون، وأكدت أن شيرمان وهرتسوغ ناقشا أهمية امتناع جميع الأطراف عن الإجراءات أو الأحاديث التي قد تزيد من تأجيج التوترات قبل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، في إشارة إلى تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي نفى وجود الشعب الفلسطيني الأحد الماضي، وأثار عاصفة انتقادات وإدانات دولية.
وقبل استدعاء السفير، نشر المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل بياناً شديد اللهجة وجه خلاله انتقاداً لإلغاء "فك الارتباط" واتهم حكومة بنيامين نتنياهو بانتهاك الالتزامات الإسرائيلية التي قدمت قبل 20 عاماً، والتعهدات التي تقدمت بها قبل يومين بمدينة شرم الشيخ بشأن منع التصعيد.

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