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عربي-دولي

شي مودّعاً بوتين: نقود تغييرات لم تحدث منذ 100 عام

Lebanon 24
22-03-2023 | 19:30
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بعد زيارة استمرّت 3 أيام، شهدت توقيع اتفاقيات تمديد الشراكة، غادر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، موسكو، بعد أن أظهر تضامنه الكبير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مواجهة الغرب، وأعلنا دخول حقبة جديدة لنظام عالمي جديد، وإجراء تغييرات لم تحدث منذ قرن.
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اختصر الرئيس الصيني شي جينبينغ أهداف زيارته لروسيا، التي استمرّت 3 أيام، في حوار بسيط مع نظيرها الروسي لدى مغادرته، متحدّثاً عن قيادتهما لتغييرات عالمية لم تحدث منذ قرن، تشمل تشكيل نظام عالمي جديدي متعدد الأقطاب.
وقال الرئيس الصيني لنظيره الروسي، لدى مغادرته: "الآن هناك تغييرات لم تحدث منذ 100 عام. عندما نكون معاً فإننا نقود هذه التغييرات".
ورد بوتين بالقول: "أتفق معك".
وقال بوتين، في تصريح نشره موقع الكرملين: "إننا نعمل في تضامن على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدلا وديموقراطية والذي يجب أن يقوم على أساس الدور المركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها والقانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
ورحب بوتين بخطة شي للسلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والمكونة من 12 نقطة، وألقى باللوم على كييف والغرب لرفضها.
وقالت روسيا والصين إنّهما ترفضان حدوث أيّ حرب نووية في حين وصل التوتر مع الغرب الى أوجه، وأكّدتا أن الجميع سيكون خاسراً في مواجهة مماثلة. وأوضح البلدان في الإعلان المشترك أنّه "لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ويجب ألا تحدث أبداً".
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