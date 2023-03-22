تلقّى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يواجه أكبر تحدّ انتخابي خلال فترة حكمه الممتدة لأكثر من 20 عاماً، انتكاسة مزدوجة تمثلت بإعلان حزب الشعوب الديموقراطي التركي المؤيد للأكراد أنه وحلفاءه لن يدفعوا بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 أيار، في وقت رفض وزير المالية السابق محمد شيمشك، الملقب بقيصر الاقتصاد، الانضمام الى إدارة إردوغان الذي يسعى إلى تعزيز فريقه قبل خوض غمار الانتخابات.

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ولم تذكر الرئيسة المشاركة لحزب "الشعوب"، برفين بولدان، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن هذا القرار، صراحة إن كان التحالف سيدعم مرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو الذي اجتمعت معه الاثنين الماضي، إلا أن صلاح الدين دمرداش، زعيم الحزب المسجون منذ 2016 بسبب اتهامات سياسية كما يقول حزبه، عبّر سابقا عن دعمه لكليشدار أوغلو، زعيم حزب "الشعب الجمهوري" العلماني اليساري الوسطي، أكبر أحزاب المعارضة.

وقالت بولدان: "في الانتخابات الرئاسية، سنضطلع بمسؤوليتنا ضد حكم الرجل الواحد"، مضيفة أن "التحالف الذي يضم حزبها وعدة أحزاب صغيرة، سيعملون على ترسيخ الحقوق الأساسية والعدالة في تركيا".

وحزب "الشعوب الديمقراطي" هو ثالث أكبر حزب في البرلمان ويحظى بنسبة تأييد تتجاوز 10 بالمئة على مستوى تركيا، ومن المتوقع أن يلعب دوراً حاسماً في الانتخابات الرئاسية.

وتظهر استطلاعات حديثة للرأي أن إردوغان يتخلّف عن كليشدار أوغلو، مرشّح تحالف المعارضة المكوّن من 6 أحزاب.



