وزيرا خارجية السعودية وإيران يتّفقان على الاجتماع قريباً

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اتفق في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا وذلك "لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".وقالت الوكالة إن "الوزيرين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".