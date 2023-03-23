5 شروط روسية.. هل اتفاق الحبوب مهدَّد بالإلغاء؟

يتعرض اتفاق الحبوب لتهديد فعلي بالإلغاء خلال 60 يوما، مع تحديد موسكو 5 شروط لقبولها تجديده بعد هذه المدة، سبق وأن رفضتها أوكرانيا، الطرف في الاتفاق، وحلفاؤها.



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مبادرة "حبوب البحر الأسود"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق، تتعلق بأن تسمح روسيا بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية المسيطرة عليها منذ اندلاع حرب أوكرانيا، وأُبرم بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، 22 تموز 2022، وتجدد لمدة 120 يوما، ثم لـ60 يوما أخرى بدأت 19 آذاروتنتهي 18 أيار.



5 شروط



ترى موسكو أنها وفَّت بالجانب الذي يخصها في الاتفاق فيما يتعلق بتسهيل تصدير الحبوب، وأنه في المقابل لم يوفِ الجانب الآخر بواجباته في تحقيق المطالب الروسية المذكورة وقت الاتفاق، مثل رفع العقوبات.



كما تتهم دولا أوروبية بأنها استأثرت بمعظم شحنات الحبوب، ولم يصل للدول الفقيرة منها الكثير، وفي ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في خطاب ألقاه في موسكو أمام مسؤولين أفارقة: "إفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق".



صرح بأنه إن قررت بلاده عدم تمديد الاتفاق مجددا: "نحن على استعداد لنسلم مجانا من روسيا كل الكميات التي تم إرسالها خلال الآونة الأخيرة إلى الدول الأكثر حاجة في إفريقيا". شروط موسكو والتجديد السابق اختلف حولهما سياسيون وباحثون داخل المعسكر الروسي ذاته، فبينما يطالب عضو سابق في مجلس الدوما (البرلمان) بإلغاء الاتفاق، ترى باحثة في الشأن الدولي أنه حال "عدم استجابة الغرب لشروط موسكو، التي سبق ونفذت واجباتها في الاتفاق، سيُحمله العالم مسؤولية استمرار الأزمة العالمية وحدوث مجاعات".مبادرة "حبوب البحر الأسود"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق، تتعلق بأن تسمح روسيا بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية المسيطرة عليها منذ اندلاع حرب أوكرانيا، وأُبرم بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، 22 تموز 2022، وتجدد لمدة 120 يوما، ثم لـ60 يوما أخرى بدأت 19 آذاروتنتهي 18 أيار.5 شروطترى موسكو أنها وفَّت بالجانب الذي يخصها في الاتفاق فيما يتعلق بتسهيل تصدير الحبوب، وأنه في المقابل لم يوفِ الجانب الآخر بواجباته في تحقيق المطالب الروسية المذكورة وقت الاتفاق، مثل رفع العقوبات.كما تتهم دولا أوروبية بأنها استأثرت بمعظم شحنات الحبوب، ولم يصل للدول الفقيرة منها الكثير، وفي ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في خطاب ألقاه في موسكو أمام مسؤولين أفارقة: "إفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق".صرح بأنه إن قررت بلاده عدم تمديد الاتفاق مجددا: "نحن على استعداد لنسلم مجانا من روسيا كل الكميات التي تم إرسالها خلال الآونة الأخيرة إلى الدول الأكثر حاجة في إفريقيا".

الشروط الخمسة التي حددتها وزارة الخارجية الروسية، لقبول التجديد المرة القادمة، هي:



• إعادة ربط نظام البنوك الروسية "روسلخوزبانك" بنظام سويفت الدولي.



• استئناف توريد إمدادات الآلات الزراعية وقطع الغيار والصيانة.



• رفع الحظر المفروض على وصول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية.



• إعادة ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي" أوديسا واستئناف العمل به.



• رفع الحظر عن الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بالمواد الغذائية والأسمدة.



شددت الوزارة على أنه بدون إحراز تقدم في تنفيذ هذه المتطلبات "سيتم تعليق مشاركة روسيا في مبادرة البحر الأسود"، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تنفيذ سوى البنود المتعلقة بالطرف الأوكراني.