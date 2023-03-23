كم ستبلغ تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا؟ البنك الدولي يوضح بالارقام

قدر تقرير للبنك الدولي تكلفة تعافي أوكرانيا وإعادة بنائها من الحرب بمبلغ 411 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مشيرا إلى أن تكلفة إزالة أنقاض الحرب وحدها تصل إلى 5 مليارات دولار.

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يقدم التقرير نظرة شاملة ومفصلة عن كثب لبعض الخسائر في الحرب في أوكرانيا، أبرزها:تأكد مقتل ما لا يقل عن 9655 مدنياً، من بينهم 465 طفلا.تضرر ما يقرب من مليوني منزل.تضرر أكثر من مؤسسة من كل خمس مؤسسات للصحة العامة.كذلك تضرر أو سلب 650 سيارة إسعاف.إجمالاً، حدد البنك الدولي 135 مليار دولار كضرر مباشر للمباني والبنية التحتية حتى الآن، دون احتساب الأضرار الاقتصادية الأوسع.قالت آنا بييردي، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، للصحفيين، إن الضرر كان سيكون أسوأ لولا الدفاع القوي للقوات الأوكرانية.وأضافت أن أسوأ الأضرار اقتصرت على مناطق خط المواجهة في دونيتسك وخاركيف ولوغانسك وخيرسون.