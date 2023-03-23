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عربي-دولي

تمهيدا لإعادة فتح السفارات.. لقاء قريب بين وزيري خارجية السعودية وايران

Lebanon 24
23-03-2023 | 02:00
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اتفق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما "قريبا"؛ "لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزيران، وتبادلا خلاله التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
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وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، وفق بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وجاء هذا الاتفاق عقب استضافة بكين -في الفترة بين السادس والعاشر من آذار الجاري- مباحثات سعودية إيرانية "استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالاتفاق مع قيادتي المملكة والجمهورية الإيرانية، ورغبة كل منهما في حل الخلافات"، وفق البيان الثلاثي.

وقبل ذلك، بدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة منذ 2021، في محاولة لاحتواء التوترات والقطيعة المستمرة بينهما منذ 7 سنوات، وعقد الطرفان في نيسان الماضي الجولة الخامسة من مفاوضاتهما في العراق.
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