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عربي-دولي

إصابة شخصين في انفجار بوسط مدينة روسية

Lebanon 24
26-03-2023 | 14:30
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نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية للأنباء، عن خدمات الطوارئ قولها إن شخصين أصيبا بشظايا في أعقاب انفجار وقع، الأحد، في مدينة كيرييفسك على بعد نحو 220 كيلومتراً جنوبي موسكو.

ولم يتسن حتى الآن معرفة سبب الانفجار الذي خلف حفرة في وسط المدينة التابعة لإقليم تولا.
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ونقلت "تاس" عن ممثل لخدمات الطوارئ المحلية قوله "الانفجار وقع الساعة (12:19 بتوقيت جرينتش). أصيب اثنان من مواليد عامي 2002 و2006 بشظايا. خدمات الطوارئ في الموقع".

وأضاف "هناك حفرة. وقع هذا الانفجار في قلب المدينة".

وأردف أن الإصابات لا تهدد الحياة وأن المحققين ما زالوا في الموقع.
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