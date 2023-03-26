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عربي-دولي

ألمانيا تندد بـ"الترهيب النووي" الروسي في بيلاروس

Lebanon 24
26-03-2023 | 15:00
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ندّدت الحكومة الألمانية، بـ"محاولة جديدة للترهيب النووي" من موسكو بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر صواريخ نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروس.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية،طالباً عدم الكشف عن هويته: "لن ندع أنفسنا ننحرف عن مسارنا" بسبب هذه التهديدات.
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وأضاف أن "المقارنة التي أجراها الرئيس بوتين مع صواريخ حلف شمال الأطلسي النووية خاطئة ولا يمكن استخدامها كمبرر"، مشيراً أيضاً إلى أن بيلاروس "تخالف" التزامها بالبقاء أرضاً خالية من الأسلحة النووية.

وأعلن بوتين، السبت، أن روسيا ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس، وأنه تم تجهيز عشر طائرات استعداداً لاستخدام هذا النوع من الأسلحة.
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