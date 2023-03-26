الناتو: حديث روسيا عن الأسلحة النووية خطير وغير مسؤول

انتقد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، روسيا بسبب حديثها "الخطير وغير المسؤول" عن الأسلحة النووية، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.



وقال متحدث باسم الحلف إن "حلف شمال الأطلسي متيقظ، ونراقب الوضع عن كثب. لم نرصد أي تغييرات في الوضع النووي لروسيا من شأنها أن تقودنا إلى تعديل وضعنا".

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