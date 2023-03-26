انتشال 29 جثة لمهاجرين غرقت مراكبهم قبالة تونس

Advertisement

أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، عن انتشال 29 جثة وإنقاذ 11 شخصاً من جنسيات إفريقية من دول جنوب الصحراء في عمليات مختلفة.وقال، في بيان، ان وحدات الحرس البحري بمحافظة المهدية تمكنت ليلة السبت في 25 آذار من انتشال جثث 8 أشخاص وإنقاذ 11 آخرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، إثر غرق مركبهم في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية.كما قام مركب صيد بحري تونسي بانتشال 19 جثة أخرى، على بعد 36 ميلاً من السواحل التونسية بعد غرق مركبهم، وتم انتشال جثتين اثنتين في سواحل محافظة صفاقس بواسطة مركبي صيد بحري في عمليتين منفصلتين.