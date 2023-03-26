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بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي

Lebanon 24
26-03-2023 | 13:40
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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بعد عاصفة مدمرة ضربتها، أدت إلى مصرع 25 شخصا وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني والممتلكات.
وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن أمر بتقديم المساعدات لإعادة بناء المناطق المتضررة.
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واجتاح إعصار قوي الولاية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا هناك، وشخص واحد في ولاية ألاباما.
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