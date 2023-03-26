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الجيش الإسرائيلي يعلن تكثيف أنشطته الأمنية في الضفة الغربية

Lebanon 24
26-03-2023 | 14:09
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أعلن الجيش الإسرائيلي، تكثيف الأنشطة الأمنية في الضفة الغربية، في حين تواصل القوات التابعة للجيش، عمليات البحث والتفتيش على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة نابلس والمفارق الرئيسية في قرية حوارة، في أعقاب عملية إطلاق النار.
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كما تقرر، وضع وسائل تأمين إضافية لمواقع الجيش الإسرائيلي في منطقة القرية، ونصب وسائل الاستطلاع في المنطقة.

وبحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، فإن قائد المنطقة الوسطى، أجرى تقييماً للأوضاع في مكان عملية إطلاق النار التي وقعت في قرية حوارة جنوب نابلس، السبت.
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