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عربي-دولي
الأزمة في اسرائيل تكبر.. نتنياهو يقيل وزير الدفاع والشارع يتحرك
Lebanon 24
26-03-2023
|
15:12
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أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية تصريحات الأخير التي طالب فيها بوقف الإصلاحات المتعلقة بالقضاء التي أعلنتها الحكومة، والتي أدت إلى خروج تظاهرات ضخمة في البلاد.
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وذكرت القناة الإسرائيلية 14، أن نتنياهو اتهم غالانت بـ"تقويض جهود التوصل إلى حل، وعدم التنسيق قبل الإدلاء بتصريحاته".
وانطلقت دعوات للتظاهر، ما أن تم الإعلان عن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، إذ ذكرت القناة 12 العبرية أن محتجون دعوا إلى التظاهر في الساعة العشرة مساء، في شارع كابلان في تل أبيب.
ماذا قال غالانت؟
والسبت، حث وزير الدفاع، وهو نائب في الكنيست عن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، علنا رئيس الوزراء على تعليق إقرار التشريعات المتعلقة بالقضاء لمدة شهر.
غالانت قال إن "الاحتجاجات التي خرجت على مستوى إسرائيل ضد التعديلات، وانضم لها عدد متزايد من جنود الاحتياط، تؤثر على عمل القوات النظامية وتهدد الأمن القومي".
غالانت أكد أنه "لن يجعل ذلك يسيرا"، في إشارة إلى احتمال امتناعه عن التصويت على التصديق على مشروع القانون إذا جرى هذا الأسبوع.
وإثر خطوة الإقالة التي قام بها نتنياهو بحق وزير الدفاع غالانت، انهالت الانتقادات على رئيس الحكومة.
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "نتنياهو يمكنه إقالة غالانت، لكنه لا يستطيع إطلاق النار على الواقع ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل".
لابيد: "رئيس وزراء إسرائيل خطر على أمن دولة إسرائيل".
زعيمة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي: "نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل الآن أكثر من أي وقت مضى".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرئيلي، إيتمار بن غفير، عقب إقالة وزير الدفاع: "الآن بدأ الإصلاح".
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