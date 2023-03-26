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إقرار ترشيح إردوغان وكليشدار أوغلو

Lebanon 24
26-03-2023 | 18:00
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وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بالإجماع، اليوم، على طلبي خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو المقبل، من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان، مرشح حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المحافظ المتحالف مع الحركة القومية، وكمال كليشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، الذي رشحته 6 أحزاب معارضة، ونال دعما مبدئيا من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد. وأكدت اللجنة أنها دققت في طلبات الترشح المقدمة من الأحزاب السياسية حتى 23 من الشهر الجاري، في إطار الجدول الزمني المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتظهر استطلاعات الرأي تقدم كليشدار اوغلو على إردوغان، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من عقد، إلا أن نتائج المعركة أبعد ما تكون عن المحسومة.
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