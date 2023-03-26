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وجبتا الفطور والسحور براتب شهر في سوريا

Lebanon 24
26-03-2023 | 18:30
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ما بين وجبتي الفطور والسحور يطير راتب الموظف السوري في حال قررت العائلة الاستمرار في تناول الأطباق التقليدية التي كانت تزين موائد الشهر الفضيل، وعليه تلجأ الكثير من العائلات السورية إلى التقنين القاسي.
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ونقلت صحيفة "الوطن" عن إحدى السيدات في اللاذقية، قولها: "اعتذرت من زوجي وأولادي لعدم قدرتي على التنويع في وجبة السحور الرمضانية حتى لا أحملهم أعباء إضافية لناحية شراء مواد غذائية متنوعة كما في سنوات سابقة".
وأضافت السيدة أن "تكلفة وجبة السحور باتت تعادل نصف مرتب أي موظف هذه الأيام"، علما ان "تقارير مختلفة تشير الى أن متوسط الراتب الشهري يتراوح بين 100 ألف و150 ألفا".
وأوضحت أن "الأجبان والألبان والبيض والتمور كانت عنوان أي سحور، ولكن مع وصول سعر كيلو اللبنة إلى 30 ألف ليرة، ومثله للجبنة الشلل، باتت الأعباء المادية كبيرة جداً".
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