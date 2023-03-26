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عربي-دولي

سيول: كوري الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى

Lebanon 24
26-03-2023 | 20:08
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أعلن جيش كوريا الجنوبية ان كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى.
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