وزيرا خارجية السعودية وإيران اتفقا على عقد لقاء ثنائي خلال شهر رمضان

اتفق وزيرا خارجية السعودية وإيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني، جرى خلاله مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي".

Advertisement