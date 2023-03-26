Advertisement

عربي-دولي

وزيرا خارجية السعودية وإيران اتفقا على عقد لقاء ثنائي خلال شهر رمضان

Lebanon 24
26-03-2023 | 20:22
A-
A+
Doc-P-1051155-638154844664299193.jpg
Doc-P-1051155-638154844664299193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتفق وزيرا خارجية السعودية وإيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني، جرى خلاله مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2023-03-28
20:30 | 2023-03-28
20:00 | 2023-03-28
19:30 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
16:59 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website