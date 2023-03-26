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عربي-دولي

إصابات وتدمير مبان سكنية.. روسيا تسقط طائرة مسيرة أوكرانية تستهدف جنوبي موسكو

Lebanon 24
26-03-2023 | 23:00
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان أنظمة الدفاع الجوي صدت هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية على بلدة روسية أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وتدمير مبان سكنية.

 

ولم ترد كييف حتى الآن على طلب للتعليق، ونفت في السابق تأكيدات روسية بأن طائراتها المسيرة، المعروفة أيضا باسم (يو.إيه.في)، دخلت المجال الجوي الروسي وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية.

 

بيان لوزارة الدفاع الروسية

وقالت الوزارة في بيان إن طائرة مسيرة من طراز تي.يو-141 ستريش اُستخدمت في الهجوم الذي وقع على بلدة كيرييفسك في منطقة تولا على بعد 220 كيلومترا جنوبي موسكو.

 

وأضاف البيان "وحدة إلكترونية من طراز بولي-21 تصدت للطائرة الأوكرانية المسيرة، مما تسبب في تعطل نظامها الملاحي".

 

وتابع قائلا "فقدت الطائرة القدرة على تحديد اتجاهاتها وسقطت بالقرب من بلدة كيرييفسك في منطقة تولا".

 

ونقلت تاس عن مسؤولين محليين قولهم إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجوم ولكن لم يتعرض أي منهم لجروح خطيرة. وأضافت أن أضرارا لحقت بخمسة مبان".

 

ونقلت وكالة تاس عن ممثل لخدمات الطوارئ المحلية قوله "الانفجار وقع الساعة 1220 بتوقيت غرينتش وأحدث حفرة كبيرة في قلب كيرييفسك".

 

وفي 26 كانون الأول ، قُتل ثلاثة من أفراد سلاح الجو الروسي عندما جرى إسقاط طائرة مسيرة يعتقد بأنها أوكرانية في القاعدة الرئيسية للقاذفات الاستراتيجية الروسية بالقرب من مدينة ساراتوف بعد أن حلقت مئات الكيلومترات عبر المجال الجوي الروسي.(سكاي نيوز)

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