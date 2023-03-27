هل تحركت روسيا نوويا في أراضي جارتها بيلاروسيا؟ هذا ما كشفته واشنطن

لا تملك الولايات المتحدة "أي مؤشر" بشأن قيام روسيا بنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا، ولا بخصوص استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.، وفق ما أفاد مسؤول أميركي كبير.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، لقناة "سي بي إس"، ردا على سؤال عن إعلان بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، "ليس لدينا أي مؤشر على أن (بوتين) نفذ ما أعلنه أو أنه نقل أي اسلحة نووية".

وتابع كيربي "في الواقع، ليس لدينا أي مؤشر يدل على أنه يعتزم الاستعانة بأسلحته النووية في أوكرانيا".

وشدد على أنه لا شيء في هذه المرحلة يدفع الولايات المتحدة إلى "تغيير تموضعها على صعيد الردع الاستراتيجي".

والسبت الماضي، أعلن بوتين أن موسكو تعتزم نشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروسيا المجاورة، مشيرا إلى أن عشر طائرات باتت مزوّدة هذا النوع من الأسلحة وجاهزة للاستخدام.

وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي "لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها".

وتابع "اتفقنا على القيام بالأمر نفسه" مؤكدا الحصول على موافقة مينسك، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم المضي قدما بـ"تدريب الطواقم" اعتبارا من 3 نيسان. (سكاي نيوز)