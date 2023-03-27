إعصار يفتك بأفقر مناطق الولايات المتحدة... اليكم التفاصيل

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بدأت المساعدات تتدفق إلى واحدة من أفقر المناطق في الولايات المتحدة بعد أن مزق إعصار قاتل استمر أكثر من ساعة مسارا امتد على رقعة طويلة من ولاية ميسيسيبي.ولقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في ولاية ميسيسيبي عندما اجتاحت العاصفة أكثر من ست بلدات في وقت متأخر من يوم الجمعة.وقتل رجل في ولاية ألاباما بعد أن انقلب منزله المتنقل عدة مرات."كل ما يمكنني رؤيته في حالة دمار" ، قال جارود كونز ، الذي قاد سيارته إلى بلدة رولينغ فورك التي تضررت بشدة في ميسيسيبي من منزله في ألاباما"، لوكالة أسوشيتد برس.وكان كونز من بين المتطوعين الذين عملوا الأحد في منطقة تجمع للسكان، حيث يتم إعداد المياه المعبأة في زجاجات وغيرها من الإمدادات للتوزيع.واستأنفت فرق البحث والإنقاذ المهمة الشاقة المتمثلة في حفر المنازل والمباني التجارية والمكاتب البلدية المدمرة بعد نزوح مئات الأشخاص.وقال العمدة إلدريدج ووكر إن العاصفة ضربت بسرعة كبيرة لدرجة أن مكتب العمدة في رولينغ فورك بالكاد كان لديه الوقت لإطلاق صفارات الإنذار لتحذير المجتمع المحلي المكون من 2000 نسمة.وقال ووكر: "وبحلول الوقت الذي بدأوا فيه صفارة الإنذار، كانت العاصفة قد ضربت وأطاحت ببرج صفارة الإنذار الموجود هنا"، في إشارة إلى منطقة على بعد بنايات فقط من وسط المدينة.وقال رئيس البلدية إن بلدته مدمرة، مضيفا "مقاطعة شاركي، ميسيسيبي، هي واحدة من أفقر المقاطعات في ولاية ميسيسيبي، لكننا ما زلنا نقاوم".وأضاف "أمامنا طريق طويل، ونحن بالتأكيد نشكر الجميع على صلواتهم وعلى أي شيء سيفعلونه أو يمكنهم القيام به لهذا المجتمع."وأصدر الرئيس جو بايدن إعلان طوارئ لولاية ميسيسيبي في وقت مبكر من يوم الأحد، مما أتاح التمويل الفيدرالي للمناطق الأكثر تضررا.وكانت جهود الإغاثة في ميسيسيبي جارية حتى في الوقت الذي حذرت فيه دائرة الأرصاد الجوية الوطنية من خطر جديد بطقس أكثر قسوة يوم الأحد - بما في ذلك رياح عاتية وأعاصير محتملة في جورجيا ولويزيانا وميسيسيبي وألاباما.وضرب إعصار في وقت مبكر من يوم الأحد في مقاطعة تروب، جورجيا، بالقرب من حدود ألاباما، وفقا لمجموعة جورجيا للمساعدة المتبادلة.وشملت المناطق المتضررة مقر مقاطعة لاغرانغ، على بعد حوالي 67 ميلا جنوب غرب أتلانتا.وقال مسؤولون إن نحو 100 مبنى تضرر، 30 منها على الأقل غير صالحة للسكن وأصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة.وتم إغلاق العديد من الطرق، بما في ذلك الطريق السريع 85 بين الولايات، بسبب الحطام.وقال البيت الأبيض في بيان إنه بعد إعلان بايدن، سيكون التمويل الفيدرالي متاحا لجهود التعافي في مقاطعات كارول وهمفريز ومونرو وشاركي في ميسيسيبي، بما في ذلك الإسكان المؤقت وإصلاح المنازل والقروض التي تغطي خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها وغيرها من البرامج الفردية والتجارية.وفي رولينغ فورك، حول الإعصار المنازل إلى أكوام من الأنقاض انقلبت السيارات على جوانبها.وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إنه تأكد مقتل 25 شخصا في ميسيسيبي وإصابة 55 شخصا وتضرر أو تدمير 2000 منزل.(الحرة)