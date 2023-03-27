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عربي-دولي

الاحتجاجات في "اسرائيل" تتصاعد ضد حكومة نتنياهو.. اضراب واشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين

Lebanon 24
27-03-2023 | 01:54
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يواصل عشرات آلاف الإسرائيليين التظاهر في تل أبيب، ومدن أخرى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجا على إقالته وزير الدفاع يوآف غالانت وضد التعديلات القضائية.
 
 
وكان نتنياهو أقال وزير الدفاع بعدما طالب مساء السبت بتجميد آليّة تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة لمدة شهر، ما أشعل السجال المشتعل أصلا في البلاد.
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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أعلن منظمو الاحتجاجات ضد قرارات حكومة نتنياهو، إلى مظاهرة كبرى أمام مبنى الكنيست ظهر اليوم الاثنين.
 
 
كما أعلنت مجالس طلاب الجامعات والثانويات والمدارس المتوسطة في "إسرائيل"، الإضراب العام اليوم الاثنين، احتجاجًا على الإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة تمريرها.
 
ومساء الأحد، أغلق المتظاهرون طرقا رئيسية وتجمع الآلاف أمام منزله مطالبين باستقالته.
 
 
ودارت صدامات مع الشرطة، وعطل آلاف المتظاهرين حركة المرور، وأحرقوا إطارات السيارات وأقاموا حواجز بالحجارة والحديد على طريق أيالون السريع وعدة أماكن أخرى، وفقاً لبيان عن الشرطة الإسرائيلية.

وهاجمت أعداد من المحتجين الحواجز الأمنية على الطرق المؤدية إلى منزل نتنياهو في القدس المحتلة، حيث تمكن المحتجون من اختراق بعض حواجز الشرطة وقوات الأمن، مما دعا لتدخل جهاز الأمن الداخلي الشاباك الذي نقل نتنياهو وعائلته إلى مكان آمن.
 
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الدستور البرلمانية اليوم لتمرير التعديلات القضائية بالقراءتين الثانية والثالثة، فيما دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى وقف التعديلات القضائية حفاظا على وحدة الإسرائيليين.

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