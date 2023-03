اختراق غير مسبوق.. تسريب "كود المصدر" لـ "تويتر" وبيانات المستخدمين في خطر!

في أحدث عقبة على موقع التواصل الاجتماعي منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة البالغة قيمته 44 مليار دولار في أواخر العام الماضي، تم تسريب أجزاء من "كود المصدر" المستخدم لتشغيل تويتر عبر الإنترنت، وفقاً لملفات المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية.

وأصدرت تويتر مذكرة استدعاء في 24 آذار لمنصة التعاون البرمجي "GitHub"، حيث قام مستخدم تم تحديده على أنه "متحدث حر" بمشاركة مقتطفات من شفرة مصدر تويتر دون إذن، وفقاً للملفات. وقال محامي "تويتر" في الوثائق إن الغرض من أمر الاستدعاء هو تحديد الشخص المسؤول عن مشاركة الرمز.

وتم تقديم الوثائق إلى المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"؟

بدورها، امتثلت "GitHub" لطلب تويتر وأزالت الكود في نفس اليوم، وفقاً لما أكدته الشركة لشبكة "CNBC". وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة تشارك علناً جميع عمليات الإزالة وفقاً لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية، والتي تحدث عندما تتم إزالة المحتوى من موقع ويب بناءً على طلب صاحب حقوق الطبع والنشر، من أجل الشفافية.

وزعم ماسك سابقاً أن تويتر سيفتح شفرة المصدر المستخدمة للتوصية بالتغريدات في 31 آذار الجاري. وقال إنه يتوقع أن يجد الناس مشكلات "سخيفة"، وأن توفير شفافية الشفرة سيكون "محرجاً للغاية" في البداية.

وفقاً لطلب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية الذي تمت مشاركته بواسطة "GitHub"، قامت الشركة بإزالة "شفرة المصدر المملوكة لمنصة تويتر والأدوات الداخلية". وليس من الواضح ما إذا كانت شفرة المصدر المستخدمة للتوصية بالتغريدات جزءاً من التسريب.