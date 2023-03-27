Advertisement

عربي-دولي

عمدة المدينة وصفه بـ "الأحمق".. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل في مدينة البندقية الإيطالية (فيديو)

Lebanon 24
27-03-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1051224-638155072442030037.png
Doc-P-1051224-638155072442030037.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تفاجأ لويجي بروجنارو عمدة مدينة البندقية الإيطالية، برجل وصفه بأنه "أحمق" قفز من مبنى عال إلى قناة مائية، الخميس الماضي، مؤكداً أن السلطات تبحث عنه.

 

وأضاف العمدة في منشور عبر تويتر، أنه سيعطي الرجل شهادة بالغباء وكثيراً من الركلات بسبب هذا الفعل الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

A questo “soggetto” bisognerebbe dargli un certificato di STUPIDITÀ e un bel sacco di pedate … stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social .. pic.twitter.com/lrzaIzy516

Advertisement

 
 

كما لفت إلى أن المبنى الذي قفز منه الرجل مكوّن من 3 طوابق، موضحاً أنه سيتم القبض على الرجل وشريكه الذي صوّر الفيديو.

 

ويظهر المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان أظهر رجلاً يقفز من مكان مرتفع إلى قناة مائية.

 

ويرتدي الرجل سروالاً داخلياً قصيراً فقط، وقفز من سطح المبنى إلى القناة على بطنه.

 

القبض على العشرات

إلى ذلك، أكد العمدة أن السلطات تحقق بكيفية وصول الرجل إلى أعلى المبنى الخاص، وتحديد مكانه لمعاقبته، مطالبا من الناس تقديم أي معلومة عنه.

 

وختم قائلاً: "لقد خاطر بحياته في تلك القفزة، إنهم لا يفهمون الخطر الذي يخلقونه في هذه المدينة.. ماذا لو مر قارب في الأسفل؟".مضيفاً: "هذه القفزة ليست سوى أحدث تقرير عن أشخاص يتصرفون بشكل سيئ في إيطاليا".

 

يذكر أن إيطاليا كانت قبضت العام الماضي على أكثر من 40 سائحا بسبب السباحة عراة في بعض الأحيان في قنوات البندقية، كما قبض على رجل واحد لركوب الأمواج في القناة الكبرى. (العربية)

 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2023-03-28
20:30 | 2023-03-28
20:00 | 2023-03-28
19:30 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
16:59 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website