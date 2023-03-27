هل الصفقة بين إيران والسعودية مفيدة لإسرائيل؟

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بحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، "من خلال الانضمام إلى هذا الاتفاق، تكون إيران قد ألزمت نفسها رسميًا الآن بمصالح الصين في الاستقرار في المنطقة، وخاصة على طول طرق التجارة البحرية الرئيسية في الخليج العربي / الفارسي، وبحر العرب، والبحر الأحمر. لذلك من المرجح أن تمتنع إيران عن مهاجمة السفن في الخليج والبحر الأحمر، وأن تتجنب مهاجمة المنشآت النفطية في السعودية والخليج، مما يخلق فترة هدوء".وتابعت الصحيفة، "سيكون للاتفاق أيضا آثار على الملف النووي والحرب في اليمن. على الصعيد النووي، إيران متحمسة للانضمام إلى الاتفاقية السعودية الإيرانية، ومن المعتقد أنها ستتعاون في المستقبل المنظور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخفيف الشكوك والمخاوف بشأن برنامجها النووي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الاتفاق في استقرار الهدنة الهشة في اليمن. فستتوقف هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وأصولها. للاستقرار في اليمن، هذه الدولة التي تقع على مضيق باب المندب، تداعيات إقليمية وعالمية كبيرة".ورأت الصحيفة أن "الاتفاق سيؤثر أيضا على الساحة السورية. كان الوجود الإيراني في سوريا أحد أسباب دعم السعودية لعزلة الرئيس السوري بشار الأسد. على مدى السنوات القليلة الماضية، أبدى القادة العرب اهتمامًا متزايدًا بإعادة الأسد إلى الحضن العربي. هذا الشهر، استضاف محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسد. ومن المحتمل أن نرى هذه العملية تتسارع ونرى المزيد من الإيماءات السعودية تجاه نظام الأسد".وأضافت الصحيفة، "في حين يعتقد البعض أن التقارب الإيراني السعودي يشير إلى أنه لا توجد فرصة لتقارب سعودي - إسرائيلي، فمن المحتمل جدًا أنه نظرًا لتجربة السعودية وفهمها للنظام الإيراني، ستستمر الرياض في إبقاء خياراتها مفتوحة في مواجهة تطبيع العلاقات مع إسرائيل. سيستمر الحوار الإسرائيلي السعودي كما هو حتى الآن، أي بطريقة سرية. على الرغم من العلاقات المتجددة بينهما، لا تزال المملكة العربية السعودية مهددة بشدة من إيران ولن تتخلى عن ورقة إسرائيل".وبحسب الصحيفة، "من وجهة النظر الإسرائيلية، يمكن للدولة اليهودية أن تشعر بالراحة في هذه الصفقة التي توسطت فيها الصين - وربما تستفيد منها - لثلاثة أسباب على الأقل: أولاً، أي شيء يبطئ تقدم إيران نحو بناء أسلحة نووية هو أمر جيد. ثانياً، الهدوء في الخليج يخدم إسرائيل. تهدف هجمات إيران المتكررة على حركة النقلالبحري - بما في ذلك السفن المملوكة لإسرائيل - إلى الضغط على إسرائيل لوقف مهاجمة البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا. بعد الاتفاق - على الأقل في المستقبل المنظور، فقدت إيران هذه الورقة القيمة".وتابعت الصحيفة، "أما ثالثًا، يمكن أن يقلل أيضًا من احتمالية حدوث مواجهة عسكرية كبيرة بين إسرائيل وقطاع غزة. فاجأ الاتفاق حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين - وكلاهما مدعوم من إيران. في المدى القريب، سيحاول كلاهما فهم التأثير على أنشطتهما ومواردهما. بالنظر إلى هذا، ولأننا في شهر رمضان المبارك، تقل احتمالية اندلاع اشتباكات عسكرية واسعة النطاق بين إسرائيل وقطاع غزة على المدى القريب، حتى لو استمرت الاشتباكات بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية".وختمت الصحيفة، "إن الاتفاق بين السعودية وإيران هو مقدمة لسياسة صينية فاعلة في المنطقة. تهدف استراتيجيتها إلى إعادة تأسيس توازن إقليمي يدعم المصالح الاستراتيجية للصين. تضع هذه الاتفاقية الصين بصفتها "العمدة" الجديد في الشرق الأوسط، وهذه مهمة صعبة في هذا الجوار".