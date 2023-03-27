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عربي-دولي

أمام المعارضة الشديدة لقراره... هذا ما سيفعله نتنياهو

Lebanon 24
27-03-2023 | 04:30
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مع ارتفاع الأصوات في إسرائيل المطالبة بوقف التعديلات القضائية المثيرة للجدل، والتي أشعلت منذ مطلع يناير الماضي نار الاحتجاجات في تل أبيب، يرجح أن يرضخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، الاثنين، بأنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو في كلمة يوجهها بوقت لاحق اليوم، وقف خطة "إصلاح القضاء" من أجل إجراء حوار شامل حولها، دون التراجع عن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت المعترض على هذا المشروع.
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تأتي تلك المعلومات فيما صادقت لجنة الدستور بالكنيست خلال اجتماعاتها على تعديل قانون لجنة تعيين القضاة، بالقراءتين الثانية والثالثة، على الرغم من الصخب الحاصل حولها.

فيما دعا منظمو الاحتجاجات على هذه التعديلات القضائية إلى تنظيم مظاهرة كبرى أمام مبنى الكنيست ظهراً.

وبينما انتشرت القوات الأمنية في محيط الكنيست، رافعة جاهزيتها تحسباً لأي خلل، وصل وزير الدفاع المقال إلى المبنى للمشاركة في نقاش حول التداعيات الأمنية للأزمة، ضمن لجنة الشؤون الخارجية والأمن.

بالتزامن، أبدى أغلبية وزراء حزب الليكود تأييدهم لوقف تلك التعديلات التي أشعلت غضبا عارما في البلاد.

بدوره، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة إلى "الوقف الفوري" للمسار التشريعي لمشروع إصلاح النظام القضائي، الذي قسم البلاد منذ أشهر، إلا أن الأزمة تفاقمت بعدما أقال نتنياهو وزير الدفاع المؤيد لتعليق مشروع الإصلاح القضائي الذي يسعى الائتلاف الحكومي إلى إقراره في البرلمان.(العربية) 

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