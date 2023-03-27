بعد مرور عشرين عاماً.. ما هو أسوأ إرث للحرب العراقية؟

يصادف هذا الشهر مرور عشرين عامًا على غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003. إن إراقة الدماء التي أعقبت ذلك كلفت العراق وأميركا ثمناً باهظاً. ومع ذلك، كان هناك منتصر في خضم هذه الفوضى: جارة العراق ومنافستها إيران.

وبحسب موقع "ناشونال انترست" الأميركي، "بعد عملية الغزو، لم يعد العراق المسيطر على إيران، ولم تعد طهران مضطرة للخوف من الأمة التي غزتها في عام 1980. منذ ذلك الحين، كان على استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أن تتعامل مع عواقب زيادة قوة طهران. وقال وزير الدفاع لويد أوستن في بغداد في 7 آذار: "القوات الأميركية مستعدة للبقاء في العراق". لقد أصبح اعتراض إيران هناك وفي أماكن أخرى مهمة أميركية لن تنتهي أبدًا. أدى الغزو والتفكيك اللاحق للدولة العراقية إلى الفوضى وظهور نظام جديد متجذر في العنف والطائفية والفساد. هذا العراق الضعيف ترك الباب مفتوحا للنفوذ الايراني. فقامت طهران بإنشاء مجموعات وحركات سياسية ضمن الأغلبية الشيعية في العراق واستخدمتها لاستهداف المصالح الأميركية".

وتابع الموقع، "ساهمت هذه المجموعات في إضفاء الطابع الطائفي على السياسة والمجتمع، الأمر الذي جعل بغداد تعزل نفسها وأدى أيضاً إلى هروب الأقليات الدينية. أدت جهود رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في جعل الجيش العراقي مواليًا له وحده إلى انهياره ضد تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014. تخلى الجيش الذي تلقى تدريبات ومعدات على مدى عقد من الزمن من الولايات المتحدة عن ثاني أكبر مدينة في العراق تحت ضغط مجموعة صغيرة تابعة لهذا التنظيم".

وأضاف الموقع، "عزز صعود داعش سلطة إيران أكثر. مع فشل الجيش العراقي، استجابت المجموعات المدعومة من إيران للنداء. إن جهود دمج هذه المجموعات في القوات المسلحة العراقية ضمدت المشكلة فقط. لا تزال خارج سيطرة الدولة، وقد أطلقت الصواريخ بشكل روتيني على السفارة الأميركية والقواعد الأميركية. في عام 2019، اقتحمت هذه المجموعات المنطقة الخضراء عندما ردت الولايات المتحدة. وأصبح موازنة نفوذها مبررًا رئيسيًا لاستمرار وجود الآلاف من القوات الأميركية في العراق. فمواجهتها مهمة لن تنتهي أبداً".

وبحسب الموقع، "كما تقوم هذه المجموعات بتهريب الأسلحة إلى لبنان وسوريا. وأثارت هذه الأسلحة حملة اعتراض إسرائيلية شكلت صداعا لجهود الولايات المتحدة في المنطقة. يساهم تدفق الأسلحة في تحذيرات الجيش الإسرائيلي من أن حربه القادمة مع حزب الله ستتطلب حملة جوية سريعة وعدوانية قد يكون لها تكاليف باهظة في لبنان. إن سقوط القنابل الأميركية الصنع على المجمعات السكنية في بيروت، حتى لو كانت تستهدف ملاجئ حزب الله، ستضر بصورة أميركا في المنطقة. وأصبح قطع خطوط الإمداد الإيرانية في المنطقة مبررًا لإبقاء القوات الأميركية في سوريا".

ورأى الموقع أن "المشاكل تمتد إلى ما وراء العراق وسوريا ولبنان. تخشى دول الخليج من إيران التي لا يقاومها العراق وتسعى للحصول على ضامن أمني. والولايات المتحدة هي الخيار الأفضل لهم. اجتذبت حرب العراق والحرب العالمية على الإرهاب تواجدًا ضخمًا للقوات الأميركية إلى شواطئهم؛ وساعد الخوف من إيران، بالإضافة إلى الاستثمارات الخليجية الكبيرة في قطاعي السياسة الأميركية والاستشارات الدفاعية، على إبقائهم هناك. شهدت الأزمات مع إيران عمليات نشر لأصول أميركية نادرة مثل بطاريات صواريخ باتريوت".

وبحسب الموقع، "في الأساس، عكس الغزو تحولًا في استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعيدًا عن السعي لتحقيق التوازن والسعي إلى التحول. والأسوأ من ذلك، أن الولايات المتحدة تقوم الآن بالموازنة بنفسها، بدلاً من الاعتماد على المصلحة الذاتية لأعدائها لتحقيق التوازن من أجلها. أخيرًا وليس آخرًا، برامج إيران النووية والصاروخية. وضعهم الحالي لا يمكن فصله عن حرب العراق. بدون الخوف من العراق، تمتلك إيران المزيد من القوة لتستهدف الولايات المتحدة. إن مخاوف الأخيرة الكبرى مثل الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية الطويلة المدى ليست أدوات جيدة لإيران لمواجهة دولة عراقية قوية على حدودها".

وتابع الموقع، "ستكون القوة العسكرية التقليدية، المدعومة بصواريخ باليستية قصيرة المدى، أكثر ملاءمة لهذه المهمة. إن بناء هذه القدرات التي تركز على العراق من شأنه أن يسحب الموارد بعيدًا عن الجهود الإيرانية لتطوير أدوات لمحاربة أميركا وإسرائيل. من المؤكد أن بعض التطورات الإيرانية في الصواريخ الباليستية القصيرة المدى التي تستهدف العراق كانت ستزيد أيضًا من التهديد الإيراني للقواعد الأميركية في المنطقة. لكن هذه المخاطر ليست بنفس حجم التهديد النووي والصاروخي الإيراني الذي تواجهه الولايات المتحدة اليوم. ومع قيام إيران بتخصيب اليورانيوم لدرجة نقاوة تصل إلى درجة نقاء الأسلحة، تتزايد المخاوف من أن إسرائيل قد تضرب مواقع طهران النووية، وهي خطوة قد تشعل فتيل حرب كبرى".

وختم الموقع، "بالطبع، لا يمكننا أن نعرف كيف سيكون شكل الشرق الأوسط اليوم لو لم تذهب الولايات المتحدة إلى العراق. ومع ذلك، من الصعب تصور مسار من شأنه أن يشهد صعودًا مماثلاً في القوة الإيرانية. جلب غزو العراق العديد من الشرور، لكن مواجهة أميركا الطويلة مع إيران - التي قد تؤدي إلى الحرب - هي واحدة من أكثر المواجهات ديمومة".