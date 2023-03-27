مُسيرة أوكرانية تضرب قرب موسكو.. هل من "ثغرة" روسية؟

وجهت موسكو اتهامات لأوكرانيا باختراق العمق الروسي برا وجوا، بعد إسقاط طائرة مسيرة قرب العاصمة، أمس الأحد، تزامنا مع اشتداد المعارك دون حسم بين الجانبين في ميدان القتال بأوكرانيا.

ويتوقع خبير عسكري روسي زيادة اعتماد كييف على تلك الهجمات المنفردة الأيام القادمة؛ نتيجة "اليأس والخسائر الميدانية"، بينما يؤكد باحث أوكراني أن العمق الروسي "هدف مشروع" لبلاده، وهدف هذه الهجمات "التشتيت العسكري" لموسكو.

وفي بيان للصحافة، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أنها أسقطت طائرة مسيرة طراز "ستريج تو- 141" سوفيتية الصنع قرب مدينة كيرييفسك في مقاطعة تولا غربي روسيا، على بعد 200 كم جنوب موسكو.

وتسبب الهجوم في انفجار بوسط كيرييسفك، وإصابة 3 أشخاص وتضرر 5 مبانٍ سكنية، وفق وكالة "تاس" الروسية.

"غير مؤثرة"

فوروجتسوف ستاريكوف، الباحث الروسي في مؤسسة "فولسك" العسكرية، يهون من شأن "الاختراقات" الأوكرانية بقوله إنها "عشوائية وغير مؤثرة"، ويفسر حدوثها بأن كييف تلجأ إليها كلما زاد عليها الخناق في أرض المعارك وتقدمت القوات الروسية؛ فخلال شهري شباط وآذار استهدفت العمق الروسي 3 مرات، وحدث ذلك بعد "حصار" روسيا لمدينة باخموت، واقتراب المعارك من الحسم.

ثغرة بالمجال الجوي

من المعسكر الأوكراني، يشير أوليغ زدنوف، المحلل العسكري بالمعهد الوطني الأوكراني للدراسات، لما وصفها بـ"ثغرة" كشفتها تلك الهجمات في دفاعات المجال الروسي، والتي "لم تنجح في اكتشاف المسيرات إلا بعد دخولها العمق وقطعها مئات الكيلومترات".

وبدوره يفسر أسباب لجوء بلاده لهذه الهجمات، ولكن بمنظور مختلف، مشيرا إلى انه كلما زاد الضغط في العمق الروسي بهذه الهجمات كلما زاد السخط داخل البلاد على الكرملين.

ورأى ان استهداف العمق يُظهر قدرة كييف على نقل المعركة إلى روسيا.

وأشار إلى ان أوكرانيا تثبت نجاحها في الحفاظ على وتيرة صنع وتجميع المسيرات في الداخل رغم استهداف موسكو "الهستيري" لمراكز تلك المسيرات في قلب كييف، معتبرا ان موسكو لن تقوم بتصعيد الصراع حال استهداف أراضيها، كما يشير تقييم القادة الأوكرانيين، والأحداث تظهر صدقهم.

ومنذ أيام أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خطة لتحديث أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ في موسكو، بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية، مشيراً إلى أن تطوير أسلحة الدفاع الجوي "من أولويات" الجيش.(سكاي نيوز)